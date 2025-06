Violento agguato allo Zen di Palermo | dopo averlo picchiato gli bruciano la casa e nel rogo muore un cane

Un agguato brutale scuote lo Zen di Palermo, un quartiere dove la violenza sembra diventata la norma. Dopo un pestaggio, la casa di un uomo viene data alle fiamme, portando alla tragica morte del suo cane. Questo episodio segna l'ennesimo capitolo di una spirale di aggressioni e intimidazioni che minano la sicurezza della comunità . Un segnale allarmante che richiede attenzione e intervento: è ora di rompere il silenzio e ripristinare la speranza in queste strade.

Un feroce pestaggio, poi le fiamme date alla baracca nella quale abitava in via Gino Zappa, che hanno inghiottito la struttura e ucciso il cane, rimasto bloccato all'interno. Il clima tra i casermoni dello Zen si fa sempre più pesante, tanto che dopo i tanti e diffusi avvertimenti dei giorni scorsi si è arrivati a un tentato omicidio: l'uomo, infatti, dopo essere stato picchiato, sarebbe riuscito.

Si legge su gazzettadelsud.it: La vittima designata è finita in ospedale con traumi alla testa e lesioni sul corpo, ma sarebbe fuori pericolo di vita.

