Viola Park incendio nella notte al padiglione delle giovanili | quattro intossicati

Notte di paura al Viola Park: un incendio nel padiglione giovanile ha lasciato quattro persone intossicate. Le fiamme, scoppiate in una stanza per cause ancora oscure, hanno richiesto l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Questo episodio mette in luce l'importanza della sicurezza nei luoghi di aggregazione giovanile, un tema sempre più attuale in un periodo in cui i ragazzi cercano spazi sicuri per crescere e socializzare. Un appello alla vigilanza!

Le fiamme sono divampate per cause ancora da accertare all’interno di una stanza. L'intervento dei vigili del fuoco durato fino alla prima mattina, 3 ragazzi e un adulto in ospedale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Viola Park, incendio nella notte al padiglione delle giovanili: quattro intossicati

Playoff Scudetto: Sassuolo sfida il Milan per la semifinale al Viola Park

I playoff scudetto sono alle porte: il Sassuolo affronterà il Milan per la semifinale al Viola Park. Le ultime gare decisive si sono giocate ieri, definendo la griglia dei playoff, mentre alcune sfide ancora da disputare non cambieranno significativamente la classifica.

