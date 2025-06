Vintage e antiquariato torna il Via Roma street market

Il Via Roma Street Market è il nuovo punto d'incontro per gli amanti del vintage e dell'antiquariato, un trend che sta conquistando sempre più appassionati in cerca di pezzi unici e storie da raccontare. Domenica 1 giugno, dalle 9 alle 18:30, la via si trasformerà in un vero e proprio museo a cielo aperto. Non perdere l'occasione di scoprire tesori nascosti e sostenere le piccole attività locali!

Torna il Via Roma Street Market. Domenica 1 giugno, dalle ore 9 alle 18,30, vintage e antiquariato saranno protagonisti in via Roma, chiusa al traffico, ma aperta ai cittadini dall’incrocio con via Pozzo fino alla piazzetta Santa Maria. Presenti gli stand delle attività commerciali di via Roma. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Vintage e antiquariato, torna il Via Roma street market

Due mostre, a Roma e Milano, centinaia di fotografie vintage organizzate per serie ripercorrono la grande produzione del maestro della fotografia, Mario Giacomelli, nel centenario della nascita. Un artista capace di fondere sguardo pittorico e poesia di parola nella fotografia.

Due mostre a Roma e Milano presentano centinaia di fotografie vintage di Mario Giacomelli, celebrando il suo centenario.

