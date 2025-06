Vino 119 milioni ai viticoltori toscani per la promozione del settore

La Toscana investe 11,9 milioni di euro nella promozione dei propri vini all'estero, un passo strategico che si inserisce in un trend globale di valorizzazione dei prodotti locali. Questa iniziativa non solo sostiene i viticoltori, ma rafforza anche l'identità e la cultura enologica toscana. Scopriremo come questi fondi possono trasformare il vino toscano in un ambasciatore della qualità italiana nel mondo. Non perdere l'occasione di brindare a questa opportunità !

FIRENZE – Ammontano a 11,9 milioni di euro le risorse europee che la Regione Toscana mette a disposizione dei propri imprenditori del vino per l’intervento settoriale della promozione del vino toscano nei paesi extra Ue riguardo ai progetti presentati nella campagna 20252026 e per la liquidazione dei saldi dei progetti relativi alle precedenti campagne. Le aziende del settore vitivinicolo interessate a far conoscere e promuovere il vino toscano nei paesi non europei avranno tempo dalle 10 del giorno lunedì 9 giugno ed entro e non oltre le 13 del giorno martedì 15 luglio per presentare domanda relativamente all’intervento settoriale della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi, inserito nel programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Via libera al nuovo bando da 98 milioni per la promozione del vino sui mercati esteri. Per la prima volta sarà digitale

È stato annunciato un nuovo bando da 98 milioni per la promozione del vino sui mercati esteri, caratterizzato per la prima volta dall'approccio digitale.

