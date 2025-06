Vince Russo | La WWE vuole zittire i cori dei fan? Buona fortuna!

Vince Russo ha sollevato un tema scottante: la WWE sta cercando di censurare i cori dei fan. Ma è davvero possibile zittire una passione così intensa? I fan del wrestling sono il cuore pulsante dello spettacolo, e il loro coinvolgimento è ciò che rende ogni match memorabile. In un'era in cui l'autenticità è fondamentale, la WWE rischia di sottovalutare il potere della voce del pubblico. Sarà una sfida silenziare questa energia travolgente?

L’ex head writer della WWE, Vince Russo, ha recentemente parlato della censura che la compagnia sta applicando ai cori dei fan. Spesso, infatti, i fan intonano cori pieni di imprecazioni che vengono poi silenziati dal team di trasmissione. I fan sono sempre stati una parte integrante del pro wrestling: il WWE Universe è parte fondamentale dello show, spesso cantando le musiche d’ingresso di star come Seth Rollins, Cody Rhodes e Randy Orton. Allo stesso tempo, sanno essere molto vocali quando non apprezzano l’azione sul ring. WWE vs WWE Universe: La nuova sfida sui cori vietati. Durante l’ultimo episodio di BroDown, Russo ha fatto notare come sia Netflix che USA Network abbiano silenziato l’audio ogni volta che i fan iniziavano a imprecare o a usare cori ritenuti inappropriati. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Vince Russo: “La WWE vuole zittire i cori dei fan? Buona fortuna!”

Leggi anche Il Bologna vince la Coppa Italia, la festa dei tifosi in piazza Maggiore tra lacrime di gioia e cori – Video - Il Bologna conquista la Coppa Italia, chiudendo un'attesa lunga 51 anni. Piazza Maggiore si trasforma in un tripudio di emozioni, tra lacrime di gioia e cori dedicati alla città.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Vince McMahon non molla, vuole nuovamente la WWE; “The Coach” Jonathan Coachman: “Vince McMahon vuole riprendersi la WWE, fidatevi di quello che dico”; Vince McMahon vuole ricomprare la WWE; Jonathan Coachman è sicuro: Vince McMahon ha intenzione di ricomprare la WWE!. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Vince McMahon non molla, vuole nuovamente la WWE

Secondo spaziowrestling.it: Viene confermata una clamorosa indiscrezione: Vince McMahon starebbe aspettando il momento giusto per riprendersi la WWE ...

“The Coach”: “Vince McMahon vuole riprendersi la WWE, fidatevi di quello che dico”

Segnala zonawrestling.net: Come ben sappiamo, Vince McMahon è finito al centro di un grosso scandalo che lo ha portato a lasciare completamente la WWE. Dopo il passaggio della federazione in capo a TKO, Vince era rimasto nel CD ...

Vince McMahon riacquista la WWE? Arrivano smentite

Come scrive spaziowrestling.it: Si è sparsa la voce in questi giorni che Vince McMahon voglia riprendersi la WWE, tuttavia non sembra avere abbastanza potere per farlo ...