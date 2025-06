Vien musica dal Chiostro La rassegna

Torna a Lodi "Vien Musica dal Chiostro", la rassegna che quest'anno esplora il tema affascinante del corpo umano con il titolo “Under the skin/Sotto la pelle”. In un contesto dove benessere e connessione tra mente e corpo sono al centro del dibattito contemporaneo, questi quattro weekend di musica promettono di emozionare e far riflettere. Non perdere l’opportunità di vivere esperienze uniche in un ambiente storico e suggestivo!

Torna in città la rassegna Vien Musica dal Chiostro, che alla sua quarta edizione, prenderà il titolo "Under the skinSotto la pelle", un chiaro riferimento al tema fondante e portante della rassegna: il corpo umano e le sue molteplici dimensioni. Promosso dalla Pro Loco di Lodi, l'evento si svilupperà in quattro incontri di fine settimana, al centro dei quali sarà posta un'indagine artistica e scientifica sui preparati anatomici dello scienziato lodigiano Paolo Gorini. Sarà infatti proprio il chiostro dell'Ospedale Vecchio, in via Agostino Bassi, ad ospitare gli spettacoli, i concerti, i laboratori e le occasioni di scoperta e incontro che verranno offerti dalla rassegna.

