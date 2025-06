VIDEO| Verso il 2 giugno incontro tra Mattarella e gli studenti del Trecroci impegnati per il ricevimento serale | È un onore

Il 2 giugno è stata una giornata indimenticabile per gli studenti dell'istituto professionale Giovanni Trecroci di Villa San Giovanni. In un contesto di celebrazione della Repubblica, i giovani talenti hanno avuto l'onore di incontrare il presidente Sergio Mattarella. Questo incontro non solo valorizza l'importanza dell'istruzione professionale nel nostro Paese, ma sottolinea anche il legame tra le nuove generazioni e il futuro del settore turistico. Emozioni e opportunità che lasciano il segno!

Emozioni a fior di pelle per gli studenti dell'istituto professionale alberghiero turistico Giovanni Trecroci di Villa San Giovanni che in mattinata, nei Giardini del Quirinale, accompagnati dalla dirigente scolastica Enza Loiero, hanno incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - VIDEO| Verso il 2 giugno, incontro tra Mattarella e gli studenti del Trecroci impegnati per il ricevimento serale: "È un onore"

