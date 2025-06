VIDEO | Urla due ragazze aggredite e il lancio di bottiglie dal palazzo occupato Il far west di Cinecittà

Cinecittà torna a far parlare di sé, non per il cinema ma per la violenza. Le urla di due ragazze, le bottiglie lanciate dai palazzi occupati: un quadro inquietante che richiama l'attenzione su una zona sempre più in preda al caos. È il riflesso di un malessere sociale che si amplifica, mentre le istituzioni sembrano lontane. Ci chiediamo: quanto tempo ancora prima che questa spirale si fermi?

Le grida di una donna prima e di un'altra poi. I rumori di cocci di bottiglie lanciate dai balconi e poi in frantumi sull'asfalto. I lampeggianti e le sirene delle ambulanze e dei carabinieri. Ancora una notte di follia nel far west di Cinecittà, dove ci sono i palazzi di via Eudo Giulioli, da.

