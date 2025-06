VIDEO Notte di paura al Viola Park | le immagini dell’incendio

Notte di paura al Viola Park: un incendio ha avvolto il padiglione delle giovanili, lasciando tutti senza fiato. Le fiamme, riprese in un video che ha già fatto il giro del web, sollevano interrogativi sulla sicurezza delle strutture sportive. In un periodo in cui il calcio giovanile sta vivendo una rinascita, eventi come questo ci ricordano quanto sia cruciale garantire ambienti sicuri per i talenti del futuro. Resta alta la curiosità su cosa accadrà ora.

Nella notte le fiamme sono divampate all'interno di una stanza nel padiglione delle giovanili al Viola Park di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze.. Il video dell'incendio. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Notte di paura al Viola Park: le immagini dell’incendio

Leggi anche VIDEO | Incendio nella notte a Larderia, in fiamme un capannone industriale - Nella notte, un vasto incendio ha coinvolto un capannone industriale a Larderia Inferiore, in contrada Casicelle.

Se ne parla anche su altri siti

Fiamme al Viola Park nella notte: intervento dei Vigili del Fuoco (foto e video); Incendio al Viola Park \ FOTO; Fiorentina, incendio al Viola Park nel padiglione dei giovani calciatori: 4 intossicati; Notte di paura al Viola Park: incendio nelle camere dei giovani calciatori, 4 intossicati. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Notte di paura al Viola Park: guarda il video dell'incendio

Come scrive informazione.it: Nella notte le fiamme sono divampate all'interno di una stanza nel padiglione delle giovanili al Viola Park di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. Ancora da accertare le cause dell'incendio, ferm ...

Notte di paura al Viola park, incendio nelle stanze dei giovani della Fiorentina

Si legge su msn.com: Un incendio è scoppiato nella notte, intorno alle 2:15, all'interno del Viola Park di Bagno a Ripoli (Firenze), nel padiglione C Sud, dove si trovano le stanze che ospitano i giovani calciatori della ...

Incendio al Viola Park, cinque intossicati e paura per i giovani calciatori: il video

Da msn.com: Paura per i giovani calciatori della Fiorentina: un incendio al Viola Park ha causato cinque intossicati e gravi danni al padiglione C Sud. Mentre in Francia la notte è stata caotica dopo la vittoria ...