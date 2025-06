VIDEO Neymar cuore d’oro | salva un ragazzino dall’intervento degli steward

In un'epoca in cui il calcio non è solo sport ma anche emozione, Neymar dimostra che il cuore d'oro batte forte anche dentro i campi di gioco. Durante un'amichevole tra Santos e Lipsia, il fenomeno brasiliano ha accolto un ragazzino in fuga dagli steward con un abbraccio caloroso. Questo gesto non è solo un momento di spontaneità, ma un richiamo alla vera passione per il calcio: la connessione tra le stelle del gioco e i giovani sognatori.

Momento curioso durante l'amichevole tra Santos e Lipsia, finita 1-3 in favore dei tedeschi: Neymar protagonista. Un ragazzino è riuscito a entrare in campo, scappando dalla sicurezza e "dribblando" chi tentava di bloccarlo. La sua corsa finisce in panchina, dove ad accoglierlo c'è un certo Neymar, che senza pensarci due volte gli sorride e lo abbraccia.

