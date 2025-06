VIDEO Donnarumma vince la Champions La gag ‘alla Gomorra’ col suo agente

Donnarumma trionfa in Champions e il suo agente non resiste: pubblica una gag ispirata a Gomorra! Dopo la storica vittoria contro l’Inter, il video è diventato virale, unendo il calcio all’ironia di una serie cult. Questo mix di sport e cultura pop dimostra come il mondo del calcio sappia divertire e sorprendere anche al di fuori del campo. Ridi, vinci e fai squadra: è questo il messaggio che arriva forte e chiaro!

Il procuratore del portiere della Nazionale italiana ha postato, dopo la vittoria del portiere di origini campane con il PSG e contro l'Inter, la gag che avevano girato prima della partita. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Donnarumma vince la Champions. La gag ‘alla Gomorra’ col suo agente

