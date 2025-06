Video della mamma di Martina su Tik Tok il legale della famiglia | Non era lucida

A pochi giorni dal tragico omicidio di Martina, il video della madre che appare su TikTok insieme a un venditore di hot dog ha sollevato un acceso dibattito. Il legale della famiglia, Sergio Pisani, ha chiarito che la donna non era lucida in quel momento. Questo episodio mette in luce un tema delicato: la vulnerabilità e il dolore di chi affronta una perdita. È fondamentale riflettere sulla dignità di queste persone in momenti così difficili.

A poche ore dalla diffusione del video in cui la madre di Martina, la 14enne assassinata, è apparsa insieme a un venditore di hot dog sui social, arriva una nota del legale della famiglia, Sergio Pisani, con la quale vengono chiariti i fatti. L'avvocato ha spiegato che la donna è stata presa di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Video della mamma di Martina su Tik Tok, il legale della famiglia: “Non era lucida”

Articoli recenti che potrebbero piacerti

La madre di Martina Carbonaro e l’hot dog in ricordo della figlia uccisa: «Lei lo prendeva sempre così». Ma sui social scoppia la polemica – Il video

Il video della madre di Martina Carbonaro, che ricorda la figlia con un hot dog, ha acceso una polemica accesa sui social.

Cerca Video su questo argomento: Video Mamma Martina Tik Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Martina Carbonaro e il panino in ricordo della 14enne: un video TikTok sconvolge i social; Martina Carbonaro, il panino in ricordo della 14enne: il video TikTok sconvolge i social; Martina Carbonaro, i genitori insultati sui social: «Terroni ignoranti, è colpa vostra». Il padre denuncia per; La madre di Martina: “Forse la mamma dell'assassino voleva avvertirmi, non minacciarmi”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Martina Carbonaro, il panino in ricordo della 14enne: il video TikTok sconvolge i social

Da msn.com: Bufera mediatica sul social Tik Tok per un breve video sulla preparazione di un panino, che piaceva a Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ...

Martina Carbonaro, il video (poi rimosso) del panino in suo ricordo: c'è anche la mamma con la sua foto sulla maglietta

msn.com scrive: Bufera mediatica sul social TikTok per un breve video sulla preparazione di un panino che piaceva a Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall’ex fidanzato Alessio Tucci, perché ...

La mamma di Martina registra un video con un venditore di hot dog-tiktoker, polemica sui social: “È sotto shock” (VIDEO)

Da napolitoday.it: Sta facendo discutere un video apparso su Tik Tok nelle scorse ore. Protagonista la madre di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dal suo ex, Alessio Tucci. La donna ha registrato un video con un vendi ...