VIDEO De Luca | Al lavoro per costruire una coalizione ampia

Vincenzo De Luca lancia un messaggio chiaro: la Campania è pronta a rimettersi in gioco con una coalizione ampia. In un momento in cui il paese cerca stabilità e unità, il presidente della regione promette di lavorare per un futuro migliore. La creazione di alleanze solide potrebbe rappresentare un punto di svolta, non solo per la Campania, ma per tutto il panorama politico italiano. Rimanete sintonizzati: il cambiamento è nell'aria!

Tempo di lettura: 2 minuti “Lavoreremo per avere una coalizione ampia, dovete avere fede”: con queste parole il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano il futuro della Campania tra qualche mese, a margine della presenza del presidente al taglio del nastro per le nuove spiagge di Pastena. ”Lavoreremo soprattutto per fare in modo che il lavoro fatto in questi anni per la regione Campania non sia buttato a mare, eravamo l’ultima regione per sanità e rifiuti: non vi racconto cosa abbiamo trovato e il clima di intimidazione che abbiamo dovuto combattere per cambiare le cose. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ De Luca: “Al lavoro per costruire una coalizione ampia”

Cerca Video su questo argomento: Video De Luca Lavoro Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

De Luca: “Come rendere il lavoro meno povero e più dignitoso”; Etica nell’IA, CCNL e sicurezza sul lavoro: il nuovo ruolo dei CDL; VIDEO| De Luca abbozza un sorriso ma non risponde sulla vittoria del centrosinistra a Genova; Pisa, l'imprenditore Andrea Madonna: Its garantisce opportunità di lavoro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lavoro, De Luca (Consulenti): "Migliaia e migliaia partecipanti a Festival, più di passate edizioni"

Si legge su reggiotv.it: (Adnkronos) - "Abbiamo avuto migliaia e migliaia di partecipanti, dobbiamo ancora avere i dati definitivi, ma abbiamo certamente superato i numeri delle passate edizioni, oltre 300 relatori, 11 aule c ...

Lavoro, De Luca (Consulenti): "Sempre più attenzione a sicurezza, soddisfatti per mobilità"

Lo riporta msn.com: "C'è una sempre maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro, poi il tema della perdita di potere d'acquisto delle retribuzioni, ma in generale emerge una maggiore consapevolezza di quelle che sono l ...

Festival del lavoro, De Luca: portare le professioni nel futuro

Scrive italiaoggi.it: La platea della clientela tenuta a rispettare la legge sull’equo compenso per le prestazioni fornite dai lavoratori autonomi iscritti a Ordini e Collegi e raggruppati in associazioni (49/2023) va « ne ...