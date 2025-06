VIDEO | Cripta del Duomo da luogo sconosciuto a simbolo di Messina | la grande emozione per la riapertura

Oggi Messina celebra la riapertura della Cripta del Duomo, un simbolo ritrovato che parla di storia e identità. Dopo anni di restauri, il cuore pulsante della città riacquista vita, mostrando quanto sia cruciale per le comunità riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale. Un invito a tutti: ogni monumento racconta una storia, ed è tempo di ascoltarle tutte! Scopriamo insieme le meraviglie che ci circondano.

È stata inaugurata oggi alle 12, dopo la lunga chiusura per i restauri e la messa in sicurezza, la Cripta del Duomo. Tantissimi i cittadini presenti, a testimonianza del fatto che la città ha bisogno di riappropriarsi dei suoi monumenti e del suo patrimonio storico e culturale.

Leggi anche Restauro della Cripta del Duomo, cerimonia di riapertura nel giorno della Madonna della Lettera - La cripta del Duomo di Messina riaprirà il primo giugno, in coincidenza con i festeggiamenti per la Madonna della Lettera.

