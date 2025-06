VIDEO - Città in festa per il basket | Rbr elimina dai playoff Forlì i giocatori accolti come eroi tra cori e fumogeni

Un entusiasmo contagioso ha invaso Rimini: il Rinascita Basket ha scritto una pagina storica, eliminando Forlì e conquistando la finale per la serie A1. Acclamati come eroi tra cori e fumogeni, i giocatori hanno vissuto un’accoglienza da brividi. Questo trionfo non è solo sport, è simbolo di rinascita e unità per una città che sogna in grande. La pallacanestro riminese torna a brillare, pronto a scrivere altri capitoli indimenticabili!

Un momento storico per la pallacanestro riminese. Rinascita Basket Rimini vince gara4 della semifinale playoff, nel derby della Romagna contro l’Unieuro Forlì, ed è in finale per la serie A1. Di rientro dopo la vittoria di Forlì, la squadra della Rivierabanca è stata accolta in tarda serata da. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - VIDEO - Città in festa per il basket: Rbr elimina dai playoff Forlì, i giocatori accolti come eroi tra cori e fumogeni

Leggi anche La folle notte di festa del Bologna per la Coppa Italia: chi a Roma, chi in città all'alba. Tra gioia e commozione - Una notte indimenticabile ha avvolto Bologna e Roma durante la festa per la Coppa Italia. Trentamila tifosi nella capitale, tra lacrime di gioia e brindisi, hanno celebrato un trionfo storico.

Su questo argomento da altre fonti

VIDEO - Città in festa per il basket: Rbr elimina dai playoff Forlì, i giocatori accolti come eroi tra cori e fumogeni; Pallacanestro Reggiana: festa in piazza Prampolini con i tifosi. VIDEO; Napoli campione, festa e delirio dei tifosi nel centro città; Città in festa per la Coppa Italia: Giorno perfetto per tifare il Bologna | VIDEO. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne