VIDEO Ancelotti benedetto a Rio davanti al Cristo Redentore

Carlo Ancelotti, il nuovo timoniere della Nazionale brasiliana, ha ricevuto una benedizione speciale davanti al Cristo Redentore. Un gesto che va oltre il calcio: rappresenta l’unione tra sport e spiritualità in un paese dove il pallone è sacro. Questo incontro, immortalato in un video emozionante, sottolinea l'importanza della fede e delle tradizioni nel mondo del calcio. Sarà questo il segreto del suo successo sulla panchina verdeoro?

Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, ha visitato sabato mattina il Cristo Redentore. È stato accolto dal rettore, Padre Omar Raposo, che lo ha benedetto e gli ha donato un rosario.. Ecco il video. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Ancelotti benedetto a Rio davanti al Cristo Redentore

Leggi anche Ex Milan, Ancelotti nuovo CT del Brasile: l’annuncio ufficiale | VIDEO - Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan, è stato ufficialmente nominato nuovo commissario tecnico della nazionale brasiliana.

Su questo argomento da altre fonti

Ancelotti benedetto ai piedi del Cristo Redentore: inizia la sua avventura con il Brasile; Ancelotti benedetto a Rio davanti al Cristo Redentore. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ancelotti benedetto ai piedi del Cristo Redentore: inizia la sua avventura con il Brasile

Come scrive msn.com: Carlo Ancelotti ha ricevuto una speciale benedizione ai piedi del Cristo Redentore di Rio de Janeiro, uno dei luoghi simbolo del Brasile. Il nuovo commissario tecnico della nazionale verdeoro, nominat ...

Carlo Ancelotti visita il Cristo Redentore a Rio

Si legge su corrieredellosport.it: L’allenatore della Nazionale brasiliana ha ricevuto l’affetto dei tifosi ed è stato benedetto dal rettore del Santuario Arcidiocesano del Cristo Redentore, Padre Omar.

Carlo Ancelotti sbarca in Brasile: l’accoglienza da star a Rio de Janeiro

Come scrive panorama.it: Carlo Ancelotti ha ufficialmente dato il via alla sua avventura sulla panchina della nazionale brasiliana. Il tecnico italiano è atterrato a Rio de Janeiro, dove è stato accolto da centinaia di tifosi ...