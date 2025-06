Victoria in White Lotus 3 | svelato il suo destino e il possibile ritorno nella quarta stagione

La suspense attorno a "The White Lotus" continua a crescere! Parker Posey, icona del cinema indie, lascia intendere un possibile ritorno nel ruolo di Victoria Ratliff nella quarta stagione. L’entusiasmo dei fan è palpabile, soprattutto in un momento in cui le serie tv stanno reinventando i loro personaggi per sorprendere il pubblico. Riuscirà Victoria a farci innamorare di nuovo? Non ci resta che aspettare!

possibilità di ritorno di parker posey in the white lotus. La presenza di Parker Posey nel cast di The White Lotus ha suscitato grande interesse tra i fan, soprattutto riguardo a un suo possibile ritorno nella prossima stagione. La attrice, che ha interpretato il personaggio di Victoria Ratliff, si è detta desiderosa di rivedere il suo ruolo, anche se la decisione finale spetta esclusivamente al creatore dello show, Mike White. Dopo la conclusione della terza stagione, ambientata negli hotel di lusso in Thailandia, si è già confermato che la quarta stagione sarà prodotta. Le location cambieranno rispetto ai luoghi abituali come Hawaii, Italia e Thailandia.

