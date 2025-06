Vice sindaco indagato con l' ex comandante della municipale | Dimissioni

Il vice sindaco di Mondragone, Marco Pacifico, è nel mirino della giustizia. Sotto indagine insieme a un imprenditore e all'ex comandante della Polizia locale, la situazione sta scuotendo il consiglio comunale e l'intera comunità. Le dimissioni richieste dall'opposizione evidenziano un trend preoccupante: la crescente richiesta di trasparenza nella politica locale. In un contesto in cui la fiducia nelle istituzioni è fondamentale, questo scandalo potrebbe segnare un punto di svolta. Chi pagherà

L’opposizione in consiglio comunale chiede le dimissioni immediate del vice sindaco di Mondragone, Marco Pacifico, indagato unitamente ad un imprenditore e all’ex comandante della Polizia locale della città litoranea David Bonuglia, nell’ambito di un’inchiesta che, tra l’altro, ipotizza anche il. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Vice sindaco indagato con l'ex comandante della municipale: "Dimissioni"

