Vibo Valentia Orgoglio di figlia e di Calabria | Karen Sarlo omaggia il padre Giuseppe per il suo impegno culturale

In un momento in cui l'identità culturale è al centro del dibattito sociale, Karen Sarlo celebra il padre Giuseppe, un faro di impegno per la Calabria. Con una targa celebrativa, la giornalista di Rai Parlamento rende omaggio a chi ha dedicato la vita a valorizzare le radici della sua terra. Una storia che ci ricorda quanto sia fondamentale preservare le nostre tradizioni e trasmetterle alle nuove generazioni. Un atto d'amore che merita di essere raccontato!

Con parole cariche di affetto e orgoglio, la giornalista di Rai Parlamento Karen Sarlo ha reso omaggio al padre, Giuseppe Sarlo, in occasione della consegna di una targa celebrativa che riconosce il suo instancabile impegno nel valorizzare le radici e l’identità della Calabria. “A Giuseppe Sarlo, per la sua instancabile e appassionata dedizione nel custodire e valorizzare le profonde radici della sua amata terra Calabria” – recita la targa, realizzata dal maestro orafo Gerardo Sacco e voluta dal gioielliere Salvatore Franzè. Il riconoscimento è parte del progetto #alidivibonesità, che celebra personalità calabresi che si distinguono per il loro contributo alla cultura, alla memoria storica e alla promozione del territorio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Orgoglio di figlia e di Calabria: Karen Sarlo omaggia il padre Giuseppe per il suo impegno culturale

