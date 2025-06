Vibo Valentia Consegnati gli attestati alle nuove Guardie Giurate Venatorie Volontarie

Questa mattina a Vibo Valentia, nuove Guardie Giurate Venatorie Volontarie hanno ricevuto i loro attestati, segnando un passo importante nella tutela della fauna selvatica. L'evento, organizzato dall'Arci Caccia, ha visto la partecipazione di Maurizio Bonanno, neo-presidente dell'UIR. Questo gesto non è solo un riconoscimento individuale, ma un segnale forte di impegno collettivo verso la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del nostro patrimonio naturale. Un tema sempre più attuale!

Si è tenuta questa mattina, presso la sede del CSV di Vibo Valentia, la cerimonia di consegna degli attestati alle nuove Guardie Giurate Venatorie Volontarie, promossa dalla sezione vibonese dell’Arci Caccia. L’evento ha rappresentato la prima uscita ufficiale di Maurizio Bonanno in qualitĂ di Presidente dell’UIR (Unione Italiana Rappresentanze) di Vibo Valentia. Alla cerimonia hanno preso parte anche il sindaco Enzo Romeo, il Presidente del CSV Calabria Centro Nicola Maria Nocera, il portavoce del Forum del Terzo Settore Giuseppe Conocchiella e il presidente regionale dell’Arci Caccia Andrea De Nisi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Consegnati gli attestati alle nuove Guardie Giurate Venatorie Volontarie

