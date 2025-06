Viareggio | vandali in azione di notte nei bagni della passeggiata Ricercati 4 giovani

A Viareggio, la bellezza della passeggiata è stata offuscata da un atto di vandalismo che ha colpito i bagni degli stabilimenti balneari. Quattro giovani sono ricercati dalle autorità, mentre la comunità si interroga su come prevenire simili episodi. Questo triste evento rispecchia un trend preoccupante: il rispetto per gli spazi pubblici è sempre più messo alla prova. Un invito a riflettere sull'importanza della cura dei luoghi che amiamo.

Stabilimenti balneari della passeggiata di Viareggio presi di mira la notte scorsa, 1 giugno 2025, dai vandali

