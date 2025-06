Viareggio supera Roma ai rigori | Tulio e Bruno Xavier protagonisti

Un'impresa storica per il Viareggio, che supera la Roma ai rigori in una partita ad alta tensione! Con Tulio e Bruno Xavier protagonisti, questa vittoria non è solo un successo sportivo, ma una testimonianza del potere del lavoro di squadra e della determinazione. In un periodo in cui il calcio italiano cerca nuove emozioni, il Viareggio dimostra che anche le squadre meno blasonate possono sognare in grande. Chi sarà il prossimo a sorprendere?

ROMA 10 VIAREGGIO 12 d.c.r. (8-8 d.t.s. e 7-7 d.t.r.) ROMA: Samà, Mariani, Artur, Tulio, Musilli, Saba, Ortolini, Giordani, Cola, El Hammamia, Loru. All. Braga. VIAREGGIO: Carpita, Bruno Xavier, Jordan, Genovali, Eudin, Remedi, Rombi, Santini, Sassari, Belluomini, Moretti, Gean Pietro. All. Corosiniti. Arbitri: Fagnani di Termoli e Sacchi di Lecco. Reti: 3’ pt Bruno Xavier (V), 8’ Artur (R), 12’ Carpita (V); 5’ st Tulio (R), 9’ Tulio (R), 10’ Ortolini (R), 12’ Eudin (V); 2’ tt Tulio (R), 7’ Genovali (V), 11’ Jordan (V), 11’ Eudin (V), 11’ Tulio (R), 12’ Bruno Xavier (V), 12’ Tulio (R); 2’ et Bruno Xavier (V), 2’ Tulio (R). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Viareggio supera Roma ai rigori: Tulio e Bruno Xavier protagonisti

Cerca Video su questo argomento: Viareggio Supera Roma Rigori Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Viareggio supera Roma ai rigori: Tulio e Bruno Xavier protagonisti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Viareggio supera Roma ai rigori: Tulio e Bruno Xavier protagonisti

Si legge su msn.com: Viareggio batte Roma 12-10 ai rigori dopo un match emozionante. Tulio e Bruno Xavier brillano con triplette decisive.

Viareggio batte Roma ai rigori, adesso testa al pisa

Lo riporta noitv.it: Ai bianconeri sono serviti i tiri dal dischetto per superare la Roma 12-10, dopo aver terminato il supplementare 8 pari, e conquistare così il primo punto in campionato. Adesso l'attenzione della Farm ...

Il Viareggio si insabbia nei rigori È terzo e negli ottavi avrà il Nettuno

Come scrive lanazione.it: VIAREGGIO - Partita da matti il derbyssimo ... Zé Lucas. E sul 4-4 si va ai rigori, dove per Pisa segnano Stefano Marinai, Sacha Di Tullio (altro ex “ragazzo del Muraglione“), Josep, Luca ...