La Vianese si prepara a scrivere un capitolo importante della sua storia sportiva nella cornice del Mirabello, un autentico tempio del rugby. La sfida con il Montecchio Gallo non è solo una partita, ma l'opportunità di avvicinarsi al sogno della Serie D. La pressione e l'adrenalina sono palpabili: ogni azione può fare la differenza. Riusciranno i ragazzi a superare l'ostacolo marchigiano? La risposta potrebbe riservare sorprese!

La cornice del Mirabello per centrare la finale degli spareggi nazionali di Eccellenza. La Vianese scende così in cittĂ , nel tempio ormai casa fissa del Valorugby, per continuare a cullare il sogno Serie D: di fronte i marchigiani del Montecchio Gallo battuti di misura all’andata grazie ad un guizzo del neo-entrato Antonio Rizzuto che ha festeggiato così le 200 reti in carriera. Settimana di avvicinamento serena per il coach Umberto Sarnelli che può contare sull’intero organico a disposizione, mentre il collega Massimo Magi deve rinunciare al centrocampista Kalombo squalificato e all’ex puntero correggese Villanova infortunato, mentre è in forte dubbio l’ex modenese Sakaj. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vianese-Montecchio Gallo: Sfida Cruciale per la Finale degli Spareggi Nazionali di Eccellenza

