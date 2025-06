Viale Kennedy pedone investito da un' automobile

Un altro incidente in viale Kennedy, un'arteria trafficata che richiede maggiore attenzione alla sicurezza stradale. I pedoni, specialmente in estate, sono più vulnerabili e sarebbe fondamentale promuovere campagne di sensibilizzazione. L'incidente di ieri, per fortuna con ferite lievi, riporta l'attenzione sulla necessità di infrastrutture più sicure e di una guida responsabile. La strada è di tutti: tuteliamola!

Un pedone è stato investito ieri sera in viale Kennedy, nei pressi della spiaggia libera numero 3. L'uomo ha riportato lievi ferite in seguito all'impatto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi e personale del 118 per i soccorsi. Ancora da chiarire la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Viale Kennedy, pedone investito da un'automobile

Cerca Video su questo argomento: Viale Kennedy Pedone Investito Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Investito sul Viale Kennedy a Catania mentre cammina, ferito un ragazzo all’altezza della spiaggia n. 3; Via Cocconcelli, pedone investito da un'auto: trasportato al Maggiore. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Catania, pedone investito sul Viale Kennedy: ferito nella zona della spiaggia libera

Scrive msn.com: La polizia municipale ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione l’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

Incidente a Catania, pedone investito al viale Kennedy

Segnala newsicilia.it: Incidente a Catania nella serata di ieri. Poco dopo le 21 un pedone è stato investito da un'auto lungo viale Kennedy.

Investito sul Viale Kennedy a Catania mentre cammina, ferito un ragazzo all’altezza della spiaggia n. 3

Lo riporta lasicilia.it: Incidente stradale nella serata di ieri, lungo Viale Kennedy all’altezza della spiaggia libera nr 3. Un giovane pedone, da quanto si apprende dalla centrale operativa della polizia municipale del ...