Immergiti nel fascino del Barocco veneziano con un concerto straordinario dedicato a Vivaldi, Albinoni e Marcello. Scopri come questi maestri hanno influenzato Bach, creando una sinfonia di suoni che ha segnato la storia della musica. Un'opportunità unica per rivivere l'arte barocca attraverso le note di capolavori senza tempo, eseguiti da talenti emergenti. Non perdere la chance di lasciarti avvolgere da melodie che incantano e ispirano!

Da Vivaldi ad Albinoni a Benedetto Marcello, un viaggio nei capolavori del barocco della cosiddetta Scuola Veneziana, per arrivare fino a Bach, che da quel repertorio affascinante si fece ispirare, trascrivendone le partiture e proponendole ai suoi allievi per lo studio del basso continuo. Brani che hanno fatto la storia e che verranno eseguiti da talentuosi musicisti su copie di strumenti originali dell’epoca. È quanto proporrà il concerto “Splendori musicali del Barocco: tra Vivaldi e Bach“, che si terrà domani alle 16.30 nell’auditorium dell’Istituto Falcone e Borsellino a Caponago, in via De Gasperi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Viaggio nei capolavori del Barocco

