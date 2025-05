Viaggio in abruzzo con linea verde e melaverde | la festa dei serpari

Scopri l'Abruzzo come mai prima d'ora! "Linea Verde" e "Melaverde" ti porteranno nel cuore delle tradizioni locali, svelando la magica Festa dei Serpari. In un periodo in cui il turismo esperienziale è in crescita, questi programmi offrono un'opportunità unica per immergersi nei colori e nei sapori autentici di una regione ricca di storia. Non perdere questa chance di esplorare, sognare e viaggiare dalla comodità del tuo divano!

Il palinsesto televisivo della domenica mattina si arricchisce di due programmi di approfondimento e scoperta del territorio, trasmessi su Rai 1 e Canale 5. Questi appuntamenti offrono un'immersione nelle tradizioni, nei paesaggi e nelle peculiarità culturali di diverse regioni italiane, con focus particolare sull'Abruzzo e il Trentino Alto Adige. La programmazione si distingue per la presenza di conduttori esperti e per le immagini suggestive dei luoghi visitati. la puntata di "Linea Verde" del 1° giugno: viaggio in Abruzzo. conduttori e location. La trasmissione, condotta da Livio Beshir, Peppone Calabrese e Margherita Granbassi, si svolge questa settimana in Abruzzo.

