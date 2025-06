Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2025 ore 19 | 25

Roma, la viabilità è in continuo aggiornamento e oggi Astral Infomobilità ci avverte di rallentamenti significativi sul raccordo. Code in carreggiata esterna e sulla Roma-Fiumicino rendono il traffico un vero e proprio tema caldo. In un periodo in cui il turismo riprende vigore, questi disagi possono influenzare non solo le abitudini quotidiane dei romani, ma anche l’esperienza dei visitatori. Rimanere informati è fondamentale per viaggiare con serenità!

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo dove si procede a rilento in carreggiata esterna dall'uscita per la Pontina fino alla Tuscolana in direzione dello stesso raccordo code sulla Roma Fiumicino a partire da Ponte Galeria sull'Aurelia tra Torrimpietra e Castel di Guido è più a sud sulla Pontina tra Castel Romano e Spinaceto e a Roma domani 2 giugno in programma alle celebrazioni per il 79 esimo anniversario della proclamazione della Repubblica alle 9:15 La Tradizionale cerimonia presso l'altare della patria alla presenza del presidente Sergio Mattarella insieme alle più alte cariche dello stato con la sfilata delle frecce tricolori attive verifiche alla viabilità nel centro storico con chiusure deviazione al traffico veicolare tra Piazza Venezia e l'area dei Fori Imperiali Inoltre deviazioni per tre quattro linee del trasporto pubblico di zona mentre a partire dalle prime ore del mattino sarà chiusa la fermata della metro B Colosseo da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto anche nella regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2025 ore 19:25

