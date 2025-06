Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2025 ore 18 | 25

Ritorna a respirare la viabilità del Lazio! Con l'apertura progressiva del trasporto ferroviario sulla linea Roma-Napoli via Formia e Roma-Nettuno, i pendolari possono finalmente sperare in un viaggio più fluido. Questo aggiornamento arriva in un momento cruciale, dove la sostenibilità dei trasporti è al centro del dibattito pubblico. Un punto interessante? L’efficienza delle ferrovie può ridurre notevolmente il traffico stradale. Inizia così una nuova era per la mobilità regionale!

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via Formia e Roma Nettuno il servizio in progressiva ripresa rallentato in precedenza verso Napoli a causa di guasto alla linea nei pressi di Campoleone i treni Intercity e regionali attualmente viaggiano con ritardi residui fino a 40 minuti mentre quelli coinvolti in precedenza hanno accumulato ritardi fino a 150 minuti e a Roma è in corso la tappa conclusiva del giro d'Italia con arrivo al Circo Massimo previsto per le 19 e chiusura al transito veicolare lungo il percorso degli atleti in gara con deviazioni per oltre 50 linee del trasporto pubblico chiusa anche la dal km 15 al km 10 verso Roma con uscita obbligatoria Spinaceto è più avanti dal raccordo fino a via dell'Oceano Atlantico chiusure che al momento interessano anche via Cristoforo Colombo tra via di Acilia il raccordo in direzione del centro Ada Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it