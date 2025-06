Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2025 ore 17 | 25

Attenzione, automobilisti del Lazio! ?? Un incidente sta creando disagi sulla diramazione Roma Sud, precisamente allo svincolo di San Cesareo. Astral infomobilità offre aggiornamenti in tempo reale per aiutarti a pianificare il tuo viaggio al meglio. Con l’aumento del traffico estivo e i weekend fuori porta che si avvicinano, è fondamentale rimanere informati. Ricorda: prudenza sulla strada è sempre la migliore alleata! ????

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma Sud segnalato un incidente all'altezza dello svincolo di San Cesareo raccomandiamo la dovuta prudenza perché in viaggio sul tratto interessato ci spostiamo a nord della capitale Sulla Cassia dove sempre per incidente Ci sono code nei pressi di Cesano in direzione Roma è proprio a Roma ricordiamo che è in corso la tappa conclusiva del giro d'Italia attive chiusura al transito veicolare lungo il percorso degli atleti in gara con deviazione per oltre 50 linee del trasporto pubblico anche la Pontina dal km 15 al km 10 per soroma con uscita obbligatoria Spinaceto e più avanti dal raccordo fino a via dell'Oceano Atlantico interessano anche via Cristoforo Colombo tra Terme di Caracalla e Lido di Ostia da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto un servizio della Regione Lazio