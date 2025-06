Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2025 ore 16 | 25

Aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità di Roma e della regione Lazio: un incidente sulla A1 tra Colleferro e Anagni direzione Napoli sta creando preoccupazione, ma al momento non influisce sulla circolazione. In un periodo in cui i viaggi aumentano, la prudenza è fondamentale! Restare informati è essenziale per pianificare al meglio i propri spostamenti. Segui le notizie su Astral infomobilità per non farti sorprendere!

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 roma-napoli segnalato un incidente tra Colleferro e Anagni verso Napoli incidente che al momento non crea problemi alla circolazione raccomandiamo comunque prudenza Siamo al trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via Formia Roma Nettuno il servizio è rallentato in direzione Napoli causa guasto alla linea nei pressi di Campo Leone ritardi fino a 60 minuti per i treni Intercity e regionali con possibili cancellazioni e a Roma è in corso la tappa conclusiva del giro d'Italia chiusura al transito veicolare lungo il percorso degli atleti in gara con deviazioni per oltre 50 linee del trasporto pubblico chiusa anche la Ponti rispettivamente nel tratto dal km 15 al km 10 in direzione Roma con uscita obbligatoria a Spinaceto è più avanti dal raccordo anulare fino a via dell'Oceano Atlantico chiusura anche in via Cristoforo Colombo tra Terme di Caracalla e Lido di Ostia In entrambe le direzioni da Gianguido Lombardi e tra l'infomobilità e tutto a più tardi nella regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2025 ore 16:25

