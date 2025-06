Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2025 ore 15 | 25

?? **Viabilità Roma e Regione Lazio: aggiornamenti live!** ?? Oggi, un camion in panne sulla A1 Milano-Napoli al km 537 sta attirando l'attenzione. Sebbene non ci siano disagi significativi per il traffico, è sempre bene rimanere prudenti. La digitalizzazione dei servizi di infomobilità è fondamentale per una mobilità più sicura ed efficiente, un tema sempre più attuale nella nostra vita quotidiana. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio A1 milano-napoli segnalato un camion in panne al km 537 tra il bivio per Roma nord Guidonia Montecelio verso Napoli veicolo che al momento non crea problemi alla circolazione raccomandiamo comunque prudenza è a Roma alle 15:30 al via la tappa conclusiva del giro d'Italia con partenza da piazza San Pietro e arrivo al Circo Massimo previsto per le 19 a dire modifiche alla viabilità lungo il percorso degli atleti in gara con chiusura al transito veicolare tra Borgo Pio Corso Vittorio Emanuele Circo Massimo via Cristoforo Colombo e Lido di Ostia chiusa anche la Pontina dal km 15 al km 10 in direzione Roma con obbligatoria Spinaceto è più avanti tra la rampa di uscita dal raccordo anulare fino a via dell'Oceano Atlantico in direzione del centro a te le inoltro deviazioni per oltre 50 linee del trasporto pubblico con su pressioni temporanee per alcune corse bus da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi nella regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it