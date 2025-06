Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2025 ore 13 | 25

Ritorna la viabilità serena a Roma: il Raccordo Anulare scorre fluido, un segnale positivo per chi affronta il caos quotidiano della capitale. Ma attenzione: code su Roma-Tarquinia e Nettunense ricordano che la pazienza è fondamentale. In un’epoca in cui la mobilità sostenibile diventa cruciale, comprendere le dinamiche del traffico ci aiuta a pianificare meglio i nostri spostamenti. Rimani informato, pianifica il tuo viaggio!

Astral infomobilità un saluto per ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare circolazione regolare sia in carreggiata interna che esterna passiamo autostrade code sulla Roma Tarquinia nel tratto tra Maccarese Ladispoli in direzione di Tarquinia ti spostiamo sulla via Nettunense code In entrambe le direzioni tra Aprilia via Genio Civile a causa di un incidente rallentamenti anche sull'Aurelia stavolta per traffico tra il raccordo anulare Malagrotta in direzione di Civitavecchia e proseguendo all'altezza dello svincolo di Torrimpietra code anche sulla Pontina a causa delle disposizioni per la tappa conclusiva del giro d'Italia fino alle 18:30 infatti perché è diretto a Roma è obbligatoria l'uscita lo svincolo Tor de' Cenci Spinaceto modifiche alla circolazione anche sul raccordo anulare con la chiusura al traffico In entrambe le carreggiate della rampa d'uscita Romeo sempre fino alle 18:30 la tappa conclusiva del giro d'Italia prendervi alle 15:30 da San Pietro e lo svolgimento della gara sono previste chiusure tra Borgo Corso Vittorio Emanuele Circo Massimo la Colombo e Ostia che per oltre 50 linee del trasporto pubblico mentre altre 12 si fermeranno In alcune fasce orarie Infine per gli eventi in pista delle Celebrazioni della proclamazione della Repubblica che si terranno domani lunedì 2 giugno per la modifica alla viabilità in centro nell'area dei Fori Imperiali e per 34 linee del trasporto pubblico previsto Inoltre nella giornata di domani la chiusura della Stazione mentre un piccolo osseo da Dario Antolini Astral infomobilità è tutto grazie per averci seguito un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it