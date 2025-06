Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2025 ore 12 | 25

Traffico in tilt a Roma: rallentamenti sul Raccordo Anulare e code sulla Roma-Fiumicino. Questo scenario non è solo un problema cittadino, ma riflette un trend più ampio di congestione urbana che affligge le metropoli italiane. Con un aumento del traffico post-pandemia, la gestione della mobilità diventa cruciale. Segui le news di Astral Infomobilità per non perdere aggiornamenti e suggerimenti utili per affrontare al meglio queste criticità!

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico sul Raccordo Anulare con rallentamenti in la tessera tra Casal del Marmo e Aurelia mentre l'interno auto in coda tra la Roma Fiumicino al Pontina e targa tiene la diramazione Roma Sud passiamo alle autostrade cose sulla Roma Tarquinia nel tratto tra Maccarese Ladispoli stazione di Tarquinia per il traffico in uscita da Roma cose sulla Pontina tra il raccordo anulare Spinaceto in direzione di Pomezia sull'Aurelia cu 23 raccordo anulare Malagrotta in direzione di Civitavecchia e proseguendo all'altezza dello svincolo di in pietra per gli eventi vi ricordiamo che oggi in occasione della tappa conclusiva del giro d'Italia sul Raccordo Anulare chiusa al traffico entrambe le carreggiate e la rampa di uscita Roma Eur dalle 12:45 alle 18:30 sulla Pontina invece istituita sempre nella medesima fascia oraria la chiusura dal km 15 e 800 al km 10 e 550 in direzione Roma tutte le corsie con obbligo di uscita allo svincolo Tor de' Cenci Spinaceto la tappa concluso Giro d'Italia prende il via alle 15:30 da San Pietro Per lo svolgimento della gara sono previste chiusure tra Borgo Corso Vittorio Emanuele Circo Massimo la Colombo e Ostia modifiche per oltre 50 linee del trasporto pubblico entra il 312 si fermeranno In alcune fasce orarie Infine per i cantieri sulla Roma Fiumicino nel tratto comunale dell'autostrada fino alle 16:30 e attiva la riduzione di carreggiata per lavori di manutenzione agli impianti di illuminazione da Dario Antolini Astra infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio