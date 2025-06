Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2025 ore 11 | 25

Rallentamenti e code sull’Anulare di Roma: una situazione che continua a ripetersi, riflettendo la crescente congestione del traffico nella Capitale. Con l’aumento dei veicoli e il ritorno alla normalità post-pandemia, è evidente quanto sia cruciale investire in infrastrutture più efficienti. Non dimentichiamo: una mobilità fluida è essenziale per migliorare la qualità della vita di tutti noi. Rimanete aggiornati, perché ogni minuto conta!

Astral infomobilità salute per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio cose sul raccordo anulare con rallentamenti in esterno tra Casal del Marmo e Aurelia mentre l'interno auto in coda tra la Ardeatine la diramazione Roma Sud Passiamo al autostrade rallentamenti sulla A1 Roma Napoli altezza Valmontone in direzione di Napoli cose anche su Roma Tarquinia nel tratto tra 103 denari e Palidoro in direzione di Tarquinia per il traffico in uscita da Roma cose sulla Pontina tra il raccordo anulare Spinaceto in direzione di Pomezia sull'Aurelia could Try raccordo anulare mano rotta in direzione di Civitavecchia e proseguendo all'altezza dello svincolo di torno in pietra per gli eventi vi ricordiamo che oggi non casione della tappa conclusiva del giro d'Italia sul Raccordo Anulare chiusa al traffico In entrambe le carreggiate la rampa di uscita dalle 12:45 alle 18:30 sulla Pontina invece istituita sempre nella medesima fascia oraria la chiusura dal km 15 e 800 al km 10 e 550 in direzione Roma Sud corsie con obbligo di uscita allo svincolo di Tor de' Cenci Spinaceto da Dario Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio