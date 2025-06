Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2025 ore 10 | 25

Roma, il traffico è sempre un tema caldo! Rallentamenti sul raccordo anulare e sulla Pontina ci ricordano quanto sia cruciale migliorare la viabilità nella capitale. In un'epoca dove la mobilità sostenibile è al centro dell'attenzione, ottimizzare le strade diventa fondamentale per il benessere di ogni cittadino. Non lasciare che il traffico rovini la tua giornata: pianifica il tuo percorso e scopri alternative più smart!

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio prime cose sul raccordo anulare con rallentamenti in esterna tra Casal del Marmo Aurelia mentre l'interno auto in coda tra l'ardeatina alla diramazione Roma Sud per il traffico in uscita da Roma e rallentamenti sulla Pontina tra il raccordo anulare Spinaceto in direzione di Pomezia sul Elia invece code tra il raccordo anulare Malagrotta in direzione di Civitavecchia e proseguendo all'altezza dello svincolo di Torre in Pietra per gli eventi vi ricordiamo che oggi in occasione della tappa conclusiva del giro d'Italia sul Raccordo Anulare istituita la chiusura al traffico dal km 54 al km 54 e 300 sulla rampa di uscita Roma Eur dalle 12:45 alle 18:30 sulla Pontina invece istituita sempre nella fascia oraria la chiusura al km 15 e 800 al km 10 e 550 direzione Roma su tutte le corsie con obbligo di uscire allo svincolo Tor de' Cenci Spinaceto per il trasporto ferroviario vi ricordiamo che oggi Roma Napoli via Formia Roma Nettuno sono soggetti a variazioni e limitazioni di percorso per lavori di manutenzione programmata nella stazione di Roma Termini da Dario Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo giorno un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it