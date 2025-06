Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2025 ore 09 | 25

Oggi Roma si tinge di rosa per la tappa conclusiva del Giro d'Italia! Mentre il Raccordo Anulare si prepara a ricevere ciclisti da ogni angolo del paese, la circolazione è regolare su gran parte delle strade della Regione Lazio. Un'ottima occasione per i romani di festeggiare lo sport e la bellezza della nostra capitale. Non perdere l'occasione di vivere un'atmosfera vibrante ed entusiasta!

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione Regolare sul Raccordo Anulare su Gran parte delle strade della Regione per gli eventi vi ricordiamo che oggi in occasione della tappa conclusiva del giro d'Italia sul Raccordo Anulare istituita la chiusura al traffico al km 54 e 800 e al km 54 a 100 in entrambe le carreggiate sulla rampa di uscita Romeo dalle 12:45 alle 18:30 sulla Pontina invece istituita sempre nella medesima fascia oraria la chiusura al km 15 e 800 al km 10 e 550 in direzione Roma su tutte le corsie con obbligo di uscita allo svincolo Tor de' Cenci Spinaceto partenza alle 15:30 da San Pietro Per lo svolgimento della gara sono previste chiusure progressive tra Borgo Corso Vittorio Emanuele Circo Massimo la Colombo e Ostia modifiche per oltre 50 linee del trasporto pubblico mentre altre 12:00 Si fermano In alcune fasce orarie per il trasporto pubblico sulla linea C della metro sono sospesi i lavori serali porti al mento dell'aria da San Giovanni a Colosseo Pertanto fino a domani lunedì 2 Giugno i treni viaggiano da inizio A fine servizio le limitazioni serali saranno attive dal 3 giugno con la ripresa dei lavori e andranno avanti fino al 27 giugno per il trasporto ferroviario vi ricordiamo che oggi le linea Roma Napoli via Formia Roma Nettuno sono Giata variazioni e limitazioni di percorso per lavori di manutenzione programmata nella stazione di Roma Termini da dare Antolini a stare in mobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it