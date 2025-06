Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2025 ore 08 | 25

Oggi Roma si ferma per celebrare la tappa conclusiva del Giro d'Italia! Un evento che non solo accende gli animi dei tifosi, ma mette anche in luce l'importanza della viabilità nella nostra capitale. Con il Raccordo Anulare parzialmente chiuso, è l'occasione perfetta per riflettere su come grandi eventi possano influenzare il traffico e il vivere urbano. Rimanete aggiornati per non perdervi nulla!

Astral infomobilità salute per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione Regolare sul Raccordo Anulare sulla parte delle strade della Regione per gli eventi vi ricordiamo che oggi in occasione della tappa conclusiva del giro d'Italia sul raccordo anulare è situata la chiusura al traffico al km 54 e 800 al km 54 In entrambe le carreggiate sulle rampe di uscita Roma Eur dalle 12:45 alle 18:30 sulla Pontina invece si dubita sempre nella medesima fascia oraria la chiusura al km 15 e 800 al km 10 e 550 direzione Roma su tutte le corsie con obbligo di uscita allo svincolo Tor de' Cenci Spinaceto partenza alle 15:30 da San Pietro Per lo svolgimento della gara sono previste chiusure progressività Borgo Corso Vittorio Emanuele Circo Massimo la Colombo e Ostia modifiche per oltre 50 linee del trasporto pubblico mentre altre 12 si fermeranno In alcune fasce orarie passiamo ai cantieri sulla Roma Fiumicino tutt'altro comunale dell'autostrada in fascia 7:30 16:30 è attiva la riduzione di carreggiata per lavori di manutenzione agli impianti di illuminazione prestare attenzione alla segnaletica per il trasporto ferroviario e fine vi ricordiamo che oggi le linee Roma Napoli via Formia Roma Nettuno sono soggetto a variazioni limitazione di percorso per lavori di manutenzione programmata nella stazione di Roma Termini da dare autolinee AST Repubblica è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2025 ore 08:25

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Cerca Video su questo argomento: Viabilità Roma Regione Lazio Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Mazzette in cambio di appalti del comune di Roma e della regione Lazio: in carcere il “re” dell’asfalto; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2025 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2025 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2025 ore 18 | 40. 🔗Ne parlano su altre fonti