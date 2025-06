Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2025 ore 07 | 25

Roma si prepara a vivere un’altra giornata di sport e bellezza con la tappa conclusiva del Giro d’Italia! Mentre il Raccordo Anulare si trasforma in un palcoscenico di passione ciclistica, la circolazione è al momento regolare. Un’opportunità imperdibile per celebrare il talento degli atleti e l’amore per la bicicletta in una città che si riconferma capitale della mobilità sostenibile. Non perdere l’occasione di applaudire gli eroi su due ruote!

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento Regolare sul Raccordo Anulare nella maggior parte delle strade della capitale per gli eventi vi ricordiamo che oggi in occasione della tappa conclusiva del giro d'Italia sul raccordo anulare è situata la chiusura al traffico al km 54 a €800 Km 54 e tre In entrambe le carreggiate su rampa di uscita Roma Eur dalle 12:45 alle 18:30 sempre per il Giro d'Italia sulla Pontina invece istituita la chiusura al km 15 e 800 al km 10 e 550 in direzione Roma su tutte le corsie con obbligo di uscita allo svincolo Tor de' Cenci Spinaceto da Dario Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento

