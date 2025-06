via l orologio da 60mila euro con il trucco dello specchietto

Un colpo da maestro nel cuore di Milano: un Patek Philippe da 60mila euro rubato con il collaudato trucco dello specchietto. Questo episodio ricorda quanto siano attuali le tecniche di furto, che si adattano ai tempi moderni e alle nostre abitudini quotidiane. In un'era in cui oggetti di lusso diventano sempre più ambiti, la sicurezza personale deve restare una priorità. Quanto vale davvero un momento di distrazione?

Con un classico trucco, quello dello specchietto, il rapinatore di turno è riuscito a rubare un prezioso Patek Philippe da 60mila euro a un uomo di 50 anni venerdì sera in viale Certosa. Erano passate da poco le 19 quando un uomo in scooter si è avvicinato all'auto della vittima, un Audi, urtandolo specchietto di proposito. Il cinquantenne che era al volante ha quindi rallentato la marcia per sistemarlo ma, quando ha abbassato il finestrino e sporto il braccio, il malvivente – che non aspettava che quello – ha colpito: gli ha bloccato il polso per strappargli via l'orologio e poi fuggire. A quel punto il cinquantenne ha chiamato la polizia, che è subito arrivata sul posto.