via lo svincolo nuova rotatoria tra castelfidardo e numana

La nuova rotatoria tra Castelfidardo e Numana segna un passo importante verso la sicurezza stradale, rispondendo a un trend crescente di interventi per migliorare la viabilità nelle aree ad alto rischio. Con un investimento di 950mila euro, Anas punta a ridurre gli incidenti in una zona critica. Un punto interessante? Questo progetto non solo migliorerà la circolazione, ma valorizzerà anche l'area circostante, rendendola più accessibile e sicura per tutti.

Inizierà indicativamente nella seconda da metà di agosto la realizzazione della rotatoria all'intersezione tra la strada statale 16 e la provinciale 23 tra Castelfidardo e Numana all'altezza della sede della ditta Caltec, teatro di numerosi incidenti. L'intervento attuato da Anas per una spesa complessiva di 950mila euro, consentirà di sostituire il pericoloso incrocio a raso attualmente esistente, migliorando la sicurezza stradale e la fluidità del traffico che soprattutto durante il periodo estivo è particolarmente fitto in direzione mare. I lavori erano in realtà in agenda già a maggio ma la presenza di una linea elettrica del cui spostamento si deve fare carico Enel, ha provocato uno slittamento delle tempistiche comunque utile per evitare strozzature e disagi a causa del cantiere nella stagione più intensa.

