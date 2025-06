Vi devo dire di Angelina Mango… Jovanotti interrompe il concerto

Durante il concerto di Jovanotti a Bologna, un momento inaspettato ha rubato la scena: la dedica ad Angelina Mango. In un'epoca in cui i giovani artisti stanno riscoprendo le radici della musica italiana, la sinergia tra generazioni è più forte che mai. Questo gesto non solo celebra il talento di Angelina, ma mette in luce quanto sia importante sostenere e valorizzare le nuove voci del panorama musicale. Non perdere l’occasione di scoprire chi sarà il prossimo grande nome!

Bologna, venerdì sera: una folla entusiasta ha gremito il Palajova per l'ultima tappa del tour 2025 di Jovanotti. L'energia era palpabile, tra giochi di luci spettacolari e una scaletta musicale che ha saputo trascinare il pubblico in un viaggio attraverso successi storici e brani più recenti. Tra i momenti più toccanti della serata, una dedica speciale a un'artista che ha conquistato il cuore di molti: Angelina Mango. Non solo musica, ma anche emozioni condivise. Jovanotti ha saputo trasformare il palco in uno spazio di riflessione e celebrazione della musica, ma anche del valore umano degli artisti.

