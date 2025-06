Vetrina in frantumi alla pizzeria Columbus danni al parco Piraghetto

Notte di tensione a Padova: la pizzeria Columbus trova la vetrina in frantumi, mentre il parco Piraghetto subisce danni. Un weekend di violenza che si inserisce in un contesto preoccupante di insicurezza urbana. Risse e atti vandalici mettono in allerta i cittadini e le forze dell'ordine. È tempo di riflettere su come restituire ai nostri spazi pubblici la serenità che meritano. La comunità è pronta a reagire?

Già la notte prima era stata agitata, tra venerdì e sabato, con risse in centro e il pestaggio di un ragazzo in parco Albanese. Anche l'ultima sera, con una spaccata in via Piave e danneggiamenti al parco Piraghetto domenica ha dato il suo da fare alla squadra volanti della questura. Verso le. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Vetrina in frantumi alla pizzeria Columbus, danni al parco Piraghetto

