Vestiti giochi e oggetti per la casa | il giorno del baratto a San Fermo della Battaglia

Scambia, risparmia e riempi il tuo armadio di tesori! Domenica 1 giugno 2025, non perdere lo Swap Party a San Fermo della Battaglia, un evento che celebra il riuso e la sostenibilità. Dalle 14 alle 18, porta vestiti, giochi e oggetti per la casa e scoprire nuove meraviglie. Un’opportunità per contribuire a un futuro più green e dare nuova vita a ciò che non usi più. Partecipa e fai la differenza!

Domenica 1 giugno 2025 dalle 14 alle 18, presso lo spazio polifunzionale di Via Lancini 5 a San Fermo della Battaglia, si svolge lo Swap Party, un pomeriggio dedicato al riuso e alla sostenibilità nell’ambito del progetto Famiglie Sostenibili. L’evento è pensato per chi vuole dare nuova vita. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Vestiti, giochi e oggetti per la casa: il giorno del baratto a San Fermo della Battaglia

Scopri altri approfondimenti

San Fermo della Battaglia (Como), 65enne muore d'infarto in farmacia: il defibrillatore installato nella piazza vicina era scarico

A San Fermo della Battaglia, un uomo di 65 anni è morto d'infarto in farmacia, mentre attendeva il suo elettrocardiogramma.

Cerca Video su questo argomento: Vestiti Giochi Oggetti Casa Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Vestiti, giochi e oggetti per la casa: il giorno del baratto a San Fermo della Battaglia; I mercatini vintage da non perdere come Vogue Vintage Market: ecco indirizzi e date in Italia da segnare in agenda; Baratto online: i migliori siti per scambiare tutto; A Casa Macchi a Morazzone il mercato di rigatterie e anticaglie. 🔗Ne parlano su altre fonti

Come ricavare spazio in casa senza sacrificare eleganza e stile: risolvi da Ikea con meno di 15 euro

Si legge su designmag.it: Cerchi una soluzione comoda ed elegante per conservare oggetti e vestiti e al tempo stesso non sacrificare spazio: Ikea ha ciò che fa per te. L’ideale sarebbe avere una casa talmente enorme da ...

Giochi da fare in casa con i bambini

Lo riporta donnamoderna.com: È divertente, se ne si ha la possibilità, creare un siparietto con delle tende e qualche costume coi vostri vestiti o con tessuti e lenzuola. Giochi da fare in casa con i bambini: shangai ...

Alba Parietti, dalla sua casa spariscono vestiti, scarpe e oggetti. L'avviso via social ai ladri spiazza tutti

Scrive iltempo.it: Furiosa e derubata di “vestiti importantissimi, tipo Versace (quello del mio compleanno dello scorso anno), scarpe di Jimmy Choo, abiti storici, per me ricordi importanti, borse, pezzi di abbigl ...