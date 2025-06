Verstappen rischia la squalifica dopo la penalità in Spagna | quando scadono i punti sulla super patente

Max Verstappen è sotto i riflettori dopo la penalità inflitta in Spagna, rischiando la squalifica a causa dei punti sulla sua super licenza. Con un massimo di 12 punti da scontare, il pilota olandese deve navigare con cautela per evitare un temuto race ban. Questo episodio non solo accende il dibattito sulle regole della FIA, ma mette anche in luce l'intensità della lotta tra i top driver. Riuscirà Verstappen a mantenere il controllo? Scopri di più!

In base a regolamento della FIA sulla super licenza dei piloti c'è una quota massima di 12 punti da scontare in caso di sanzioni gravi abbastanza da comportare decurtazioni sulla patente. Ecco perché e quando l'olandese può ricevere un race ban. 🔗 Leggi su Fanpage.it

