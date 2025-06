Verso il referendum | il segretario nazionale Cgil Maurizio Landini sarà a Brindisi

Martedì 3 giugno, Brindisi diventa il palcoscenico di un evento cruciale: Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, parteciperà a un'assemblea sindacale presso lo stabilimento GE Avio Aero. In un momento in cui la partecipazione attiva e il dibattito sui diritti dei lavoratori sono più che mai attuali, questa iniziativa rappresenta un'opportunità per far sentire la propria voce. Non perdere l'occasione di essere parte del cambiamento!

BRINDISI - Il segretario generale della Cgil nazionale, Maurizio Landini, sarà a Brindisi martedì 3 giugno per partecipare all'assemblea sindacale presso lo stabilimento GE Avio Aero, a sostegno della campagna referendaria promossa dal sindacato. L'assemblea è in programma alle 15 e si svolgerà. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Verso il referendum: il segretario nazionale Cgil Maurizio Landini sarà a Brindisi

Ne parlano su altre fonti

Il segretario nazionale Fiom De Palma incontra i delegati regionali: focus su referendum e contratto metalmeccanici; REFERENDUM 2025: tutte le iniziative in provincia di Lecce; ?? ASSEMBLEA BANCOBPM – Parliamo di Referendum; Verso il referendum. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Verso il referendum: il segretario nazionale Cgil Maurizio Landini sarà a Brindisi

Scrive brindisireport.it: Il 3 giugno per partecipare all'assemblea sindacale presso lo stabilimento Ge Avio Aero. La seconda iniziativa brindisina a sostegno della campagna referendaria si svolgerà venerdì 6 giugno alle 18 in ...

Verso il referendum

Come scrive rainews.it: Anche l'Umbria si avvicina alla data dell'8 e 9 giugno, quella cioè del voto per il referendum. Cinque i quesiti sui quali gli elettori sono chiamati esprimersi: quattro relativi al lavoro e uno sulla ...

Verso il referendum

rainews.it scrive: Si avvicina l'appuntamento con i referendum dell'8 e 9 giugno ... Segretaria generale Cgil Umbria e Lorenzo Cesa - Segretario Nazionale UdC ...