Versilia | due sportelli bancomat fatti saltare nella notte

Notte di paura in Versilia: due sportelli bancomat del Banco BPM sono stati fatti saltare. Un episodio che si inserisce in un trend preoccupante di furti sempre più audaci, alimentato dalla crescente insicurezza. Ma cosa spinge a simili atti? La risposta potrebbe risiedere nella crisi economica e nella frustrazione sociale. La sicurezza delle nostre città è ora più che mai sotto osservazione. Resta aggiornato, la situazione è in continua evoluzione!

Notte di paura in Versilia fra il 31 maggio ed il 1 giugno 2025. Due furti agli sportelli bancomat del Banco Bpm in Versilia, uno in piazza Matteotti a Querceta, l'altro in via Garibaldi a Viareggio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Versilia: due sportelli bancomat fatti saltare nella notte

Cerca Video su questo argomento: Versilia Due Sportelli Bancomat Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Furti a bancomat, due gli sporteli fatti saltare in Versilia

Riporta ansa.it: Furti a bancomat, prese di mira nella notte due filiali del Banco Bpm in Versilia (Lucca), una in piazza Matteotti a Querceta, l'altra in via Garibaldi a Viareggio: entrambi gli sportelli sono stati f ...

Banda dei bancomat scatenata, due assalti nella notte

Scrive msn.com: I banditi – si tratta di un gruppo probabilmente di cinque persone –sono entrati in azione prima a Querceta, all’agenzia del Banco Bpm di piazza Matteotti. Intorno alle 4,15 hanno fatto saltare il ...

Fatti esplodere due bancomat in Versilia

Si legge su noitv.it: Prese di mira nella notte le filiali del Banco Bpm della sede di via Garibaldi angolo via S.Andrea a Viareggio (Lucca) e in piazza Matteotti a Querceta (Lucca). Sono stati fatti saltare con dell’esplo ...