Versare contributi volontari dopo la NASpI | come raggiungere prima la pensione colmando i vuoti contributivi

Dopo la NASpI, versare contributi volontari può essere la chiave per accorciare il cammino verso la pensione. Questa strategia si rivela particolarmente vantaggiosa per chi, in età avanzata, si trova con vuoti contributivi. Immagina di poter colmare quelle lacune e avvicinarti al traguardo tanto atteso! Scopri come un piccolo passo oggi possa fare una grande differenza nel tuo futuro previdenziale. Non lasciare che il tempo giochi contro di te!

Dopo la fine della NASpI, è possibile versare contributi volontari per avvicinarsi ai requisiti necessari al pensionamento anticipato. Questa opzione può rivelarsi utile soprattutto per chi ha perso il lavoro in età avanzata e ha già accumulato un lungo percorso contributivo. È il caso di una lettrice che, dopo aver perso l’impiego il 30 aprile . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

La possibilità di versare contributi volontari dopo la Naspi rappresenta un'opzione strategica per chi desidera anticipare il proprio pensionamento.

Riporta orizzontescuola.it: Per andare in pensione prima si può scegliere anche la strada dei contributi volontari. Vediamo il caso di una lettrice.

Secondo money.it: Ciò infatti è una precondizione per poi versare i contributi volontari ... per la contribuzione figurativa che caratterizza quest’ultima; i contributi volontari saranno versabili dopo averne domandato ...

Lo riporta investireoggi.it: Andare in pensione subito si può fare chiedendo all'INPS di versare i contributi volontari, ma quanto costano nel 2025?