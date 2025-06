Veronica Martelli del liceo Galilei vince il Premio Di Nicola per la matematica

Un trionfo per il Liceo Galilei e per la giovane Veronica Martelli, vincitrice del Premio di Nicola! In un contesto in cui la matematica sta diventando sempre più cruciale nel mondo moderno, questa vittoria non è solo un riconoscimento personale, ma un segnale di quanto i giovani talenti abruzzesi siano pronti a brillare. La competizione ha coinvolto oltre 50 studenti, dimostrando che la passione per la scienza e la cultura non ha confini. Un futuro luminoso attende chi sa affront

Si è tenuta venerdì 30 maggio nella sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico a Teramo (località Sant’Atto), l’assegnazione dei premi del contest che ha visto impegnati oltre 50 studenti abruzzesi in una prova di matematica e cultura generale in inglese, basata sui test che gli studenti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Veronica Martelli del liceo Galilei vince il "Premio Di Nicola" per la matematica

PREMIO DI NICOLA A TERAMO: VERONICA MARTELLI (LICEO GALILEI DI PESCARA) PRIMA CLASSIFICATA

Riporta abruzzoweb.it: TERAMO – Si è svolta ieri venerdì 30 maggio nella sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico a Teramo (località Sant’Atto), l’assegnazione dei premi del contest che ha visto impegnati oltre 50 stud ...

