Veronica Martelli del liceo Galilei vince il Premio Di Nicola per la matematica

Veronica Martelli del Liceo Galilei ha conquistato il prestigioso Premio di Nicola per la matematica, dimostrando che la passione per i numeri può aprire porte straordinarie. Questo riconoscimento, assegnato a Teramo, è parte di un trend crescente: sempre più giovani si dedicano con entusiasmo alle STEM, promuovendo un futuro luminoso per la scienza e la tecnologia in Italia. Un punto da sottolineare? La matematica non è solo materia, ma un linguaggio universale!

Si è tenuta venerdì 30 maggio nella sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico a Teramo (località Sant’Atto), l’assegnazione dei premi del contest che ha visto impegnati oltre 50 studenti abruzzesi in una prova di matematica e cultura generale in inglese, basata sui test che gli studenti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Veronica Martelli del liceo Galilei vince il "Premio Di Nicola" per la matematica

Leggi anche Veronica Martelli del liceo Galilei vince il "Premio Di Nicola" per la matematica - Un trionfo per il Liceo Galilei e per la giovane Veronica Martelli, vincitrice del Premio di Nicola! In un contesto in cui la matematica sta diventando sempre più cruciale nel mondo moderno, questa vittoria non è solo un riconoscimento personale, ma un segnale di quanto i giovani talenti abruzzesi siano pronti a brillare.

PREMIO DI NICOLA A TERAMO: VERONICA MARTELLI (LICEO GALILEI DI PESCARA) PRIMA CLASSIFICATA

Da abruzzoweb.it: TERAMO – Si è svolta ieri venerdì 30 maggio nella sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico a Teramo (località Sant’Atto), l’assegnazione dei premi del contest che ha visto impegnati oltre 50 stud ...

