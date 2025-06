Veronica D’Incà travolta e uccisa da un tir a piazzale Loreto chiesto il processo per l’assessore Marco Granelli

La tragedia di Veronica D'Incà, travolta da un tir a Piazzale Loreto, riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale in città. Con l'accusa di omicidio stradale per l'assessore Marco Granelli, la questione delle infrastrutture ciclabili diventa cruciale. È tempo di riflettere: quanto è importante garantire la sicurezza di chi si muove in città? La situazione attuale potrebbe segnare un punto di svolta per una Milano più sicura e rispettosa della vita.

La pm Barbara Benzi ha chiesto il processo per omicidio stradale per l'assessore Marco Granelli, un dirigente del Comune di Milano e il conducente del tir che l'1 febbraio 2023 ha travolto e ucciso Veronica D'Incà. Sotto accusa l'ordinanza con la quale era stata istituita la pista ciclabile di piazzale Loreto. 🔗 Leggi su Fanpage.it